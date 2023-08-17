行政院長陳建仁(中)7日到高雄勘災時大讚市長陳其邁(左)，卻不忘黨同伐異酸南投。（資料照／柯宗緯攝）

高雄市今日早晨降下大雨，造成多處發生淹水，災情相當嚴重。然而PTT不少鄉民卻想起行政院長陳建仁當初在卡努颱風襲台勘災時，曾在高雄說出「不像有些沒有超前部署」，似在暗指南投縣長許淑華，因此網友們紛紛留言急尋陳建仁，連問「不是有超前部署？」

由於低壓帶影響，高雄市鳥松區、鳳山區、三民區多地今早暴雨且出現淹水情況，甚至在九如路北上交流道也出現高達4分3的輪胎高度的積水，另高市議長康裕成也在臉書曝光一張淹水照片，只見籃球場遭大量雨水灌入，只能看到籃球框。足見此次高雄淹水情形相當嚴重。

PTT諸多鄉民不禁想起本月7日，陳建仁在高雄稱讚高雄市長陳其邁防災事前超前部署，「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」的一席話。紛紛留言表示，「超前部署，行政院長？」、「某人：有些人就是有超前部署才不會淹水成災」、「在那叫甚麼」、「有的市長就是不會超前部署，人民要加油唷」、「剩歧視真的烏鴉嘴，可怕喔」、「建仁出來打球」。

高雄17日淹水，PTT鄉民展開熱烈討論。（圖截自PTT）

不過也有鄉民挺高雄跟行政院，留言「太棒了，又可以申請幾百億來治水」、「遇到超額雨量，道路都會積水，勿煽動恐慌」、「 好了，給錢吧 ，中央」、「中央趕快成立治水辦公室」、「前瞻水環經費不夠吧？」

另外也有不少網友進攻陳建仁臉書，稱「建仁！ 你的超前佈署在哪？？？」、「大院長，高雄淹大水了，說好的前瞻和超前部署勒？」、「院長，高雄超前部署到淹大水了」、「健仁，你部署的迴力鏢回高雄了耶，天主這次有說什麼嗎？」