受線狀對流影響，水利署針對高雄市5個行政區發布淹水警戒，一級警戒包括鳥松區和仁武區；二級警戒是三民區、鳳山區及左營區。不少高雄市民在臉書貼出災情，馬路汪洋一片，水淹及膝、超過半個輪胎高，許多騎車、開車的上班族都困在路中央，不少市民湧入市長陳其邁臉書求放豪雨假。

網友今在個人臉書表示，高雄強降雨淹水半輪高，只見騎士的輪胎都快被豪雨淹沒，只能下車涉水牽車。另外也有網友在《記者爆料網》社群中指出，三民區本館路馬路淹成本館河，導致多台車拋錨。

騎士只能涉水通行。（圖／網友授權提供）

騎士只能涉水牽車。（圖／網友授權提供）

不少市民湧入市長陳其邁臉書求放豪雨假，「你不宣布放假，我要自己放了」、「今天會放豪雨假嗎」、「為何這種天氣還不宣布停班停課，到底暖男有沒有出門呀」、「等到有人騎車騎到跌倒你才要停班停課是吧？」、「我直接放棄上班，太危險了」。

氣象局針對高雄市和屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時45分止。同時台南市、高雄市及屏東縣也有大雨特報，3縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。