午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨、大雨特報，屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、屏東及各地山區有局部大雨發生機率；其中基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、屏東縣及台東縣有大雷雨。氣象局並針對新北市石碇區、三峽區及新店區、台北市士林區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區發布災防告警，提醒民眾留意山區暴雨。

今天各地大多為多雲到晴，午後因加熱作用，各地有局部短暫雷陣雨，尤其山區降雨機率較高，且有大雨發生的機率，可能伴隨雷擊、強陣風。

氣象局在午後發布豪雨及大雨特報，屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，大台北地區、屏東地區及各地山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

氣象局另針對屏東縣及台東縣發布大雷雨即時訊息，影響時間至下午4點；新竹縣大雷雨持續至下午4點15分；基隆市、臺北市、新北市、桃園市大雷雨則下到4點45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象局並針對新北市石碇區、三峽區及新店區、台北市士林區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區發布災防告警，提醒民眾留意山區暴雨。