今天到周五（22至25日）恢復夏季天氣型態，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。氣象粉專提醒，熱帶擾動系統又將開始活躍，周末至下周南海到菲律賓東方海面將轉為低壓帶，是颱風生成、發展的大溫床。

中央氣象局指出，今天到周五水氣較少，為夏季型天氣型態，各地多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率；其中今明兩天晚上西半部山區有零星短暫陣雨，因偏南風與陸風輻合，清晨至上午南部沿海地區有零星短暫陣雨。

周六至下周一（26至28日）為偏東風環境，迎風面東半部有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象粉專《林老師氣象站》發文指出，熱帶擾動系統又將開始活躍，本周中後期至下周，南海至菲律賓東方海面將轉為低壓帶，提供較有利熱帶擾動系統發展的環境，「是颱風生成、發展的大溫床」。

氣象專家吳德榮表示，未來一周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面為「季風低壓」環流所籠罩，其中有多個熱帶擾動發展，明天第1個擾動大約行進至日本九州、四國，但強度弱影響不大；第2個擾動周末偏北進行已在日本東南方海面；第3個擾動則在菲律賓東方海面醞釀調整，不過各國模式模擬差異甚大，仍須觀察。