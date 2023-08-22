北部房價高，年輕人置產不容易，一名女網友和先生都在北部工作，兩人即將迎接寶寶到來，先生考慮搬回南部家鄉，認為南部消費比較便宜「CP值很高」；原PO目前年薪80萬，搬到南部薪資可能會少1／3，好奇問「這樣真的值得嗎？」許多網友都表示「南部房價相對低，其他沒有便宜多少」，也有人直言，原PO搬到南部不只薪水少了一大半，且沒有娘家後援，還可能增加婆媳問題，「回南部妳老公很爽，妳會很不爽甚至慘！」

一名女網友在批踢踢發文表示，目前和老公在北部租屋，先生是南部人，兩人即將迎接寶寶到來，最近開始討論未來開銷問題，先生傾向搬回南部，認為房價便宜、吃的便宜、教育費用也便宜，就算薪水不高，日常開銷也能比現在減少很多，「CP值很高」。

原PO目前年薪約80萬，搬到南部薪水可能少約1／3；另外北部娘家確定會幫忙帶小孩，南部婆家不確定是否能幫忙。她表示「不知道是否該認真考慮這件事，大家覺得這樣真的值得嗎？」

許多網友直言，南北差最多的就是房價，物價沒有差多少，「妳搬到南部，iPhone也不會變便宜」、「南部物價沒差到那麼多」、「感覺年薪會少一半，房價便宜很多，但其他開銷應該差不多」、「中南部年薪有60就要偷笑了」。

也有過來人建議雙方都先找到工作再決定，「我和配偶也是脫北定居南部，房價跟安親班費用比北部低很多，其餘開銷不會差很多。」除了薪水減少之外，還有網友點出其他問題「年薪應該是少一半吧，然後婆媳問題會增加很多」、「薪水減少又沒娘家幫忙，回南部妳老公很爽，妳會很不爽甚至慘」、「怎麼看都是妳吃虧」。