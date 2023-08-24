新竹是近年來房價飆漲相當快速的地區，其中關埔、高鐵特區更是兩大指標，有網友好奇兩者之間誰才是新竹最好的區域，引起熱烈討論，意外釣出在新竹居住30年的版友回應，並以6大時間點分出勝負。

該名網友在PTT論壇以「新竹關新路vs竹北高鐵」發文詢問，如果未來30年想在新竹長期置產居住，且只想住新竹最好的區域，大家認為誰是第一？兩派支持各有不同看法。

話題吸引剛好已經在新竹住了30年的網友回覆，他以人生6大時間點進行分析，包括剛出社會、成家剛生小孩、小孩上國小、小孩國高中、小孩大學及小孩獨立等。

他認為從每個階段篩選下來，高鐵是最符合未來30年的人生需求，其中2、3、4階段（小孩剛出生到國高中時期）最需要一個好的家庭環境，「剛出社會混一混就過去了，老了之後重心會放在遊山玩水，甚至到國外置產退休，甚至不見得要再住人擠人的市區。」

精闢回覆引起網友共鳴，紛紛留言表示，「這篇的分析必須推」、「高鐵還有個優勢要通勤台北方便」、「難得的中肯好文」、「這篇分析很讚，感謝大大分享」、「兩邊都住過，比較喜歡高鐵特區，綠地街廓都不錯，要聯外搭高鐵也超方便。」

即使如此，有網友認為，竹北的機能較分散，但關埔走路就能到較集中，但相對空間及舒適度就會比較差，端看個人習慣與選擇，「中肯，但每個人順位又不同」、「推，但每個人還是有自己在意的先後順序吧。」