耗資12億改建的新竹棒球場漏洞百出，時任新竹市長林智堅只在意收割政績，全然不顧工程品質，美國職棒大聯盟指定場務單位檢測報告揭露，內野土壤未達職業標準，甚至不如美國的公園、高中球場，表土層土壤也易造成球員受傷與排水不良。民眾黨立法院黨團今（29）日召開記者會，點出新竹棒球場設計與施造上諸多缺失，並呼籲檢調及監察院盡快查明真相，追究林智堅前市府失職之處，不可輕縱。

黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，高虹安市府委託美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView對新竹棒球場檢測，結果顯示內野土壤未達職業標準，甚至低於公園、高中、休閒場館要求；球場表土層土壤材料過細，造成場地排水不易，須整層重建；球場表層土壤乾燥時會變得極度堅硬，升高球員受傷風險；場地周邊排水溝不合規格、外野警戒區空間不足等問題。經檢測報告佐證，新竹棒球場在設計與施造上確實有許多缺失，除了後續改善，也應追究前市府在監督上是否失職。

楊寶楨表示，新竹棒球場因球場老舊、規劃不佳等問題，受球迷、球員詬病多年，後爭取前瞻補助，2022年7月22日新竹棒球場改建重啟，兩天就有3名選手受傷，其中，林哲瑄不僅進行手術治療、整場球季報銷，復健期更長達8個月。早在開幕戰前，中華職棒球員工會就針對球場缺失提出27項改善建議，賽後也有球迷點出球場工程缺失，像是外野草皮碎石過多、紅土較鬆軟、女廁門板裝反、看台區掉漆、排水溝設計在球場內等明顯瑕疵，但市府都未抓緊時間補救。

立委陳琬惠表示，面對有心人士抨擊，即使有美國專家調查報告做為支持，竹市府仍要面對無端的質疑和抨擊，從混淆USGA專業標準到扭曲「Park」一詞，綠營側翼為護航用盡手段，事實是USGA規範包括棒球場在內的高性能運動場，且在美國公園裡設置球場是再正常不過的事。還有一位「不願透露真名」的教授，將美國專家協助檢測新竹棒球場扭曲為「大聯盟介入台灣政爭」，並號召連署向MLB抗議，將政治抹黑國際化，實在令人哀嘆。

陳琬惠指出，承包商稱「契約是國產車，不能要求進口車等級」來推卸責任，但從預算來看，台北天母棒球場改建花6億、台中洲際棒球場花10億，兩個都是國際級球場，但新竹棒球場預算高達12億，品質卻十分差勁，可見即使預算再高，如果管理和監督不力，也只會是一場災難。

陳琬惠表示，竹市府也明確表態將盡速召開棒球場工程體檢會，擬定解決方案，並將美方檢測報告送交新竹地檢署及監察院，呼籲相關單位盡速查明真相，更要提醒民進黨主席賴清德約束自己的側翼網軍，想一想是否認同「那個教授」的言論，別讓台灣的國際形象再次受損。

黨團幹事長張其祿指出，新竹市立棒球場於2016年9月由時任市長林智堅向中央爭取前瞻計畫補助，2017年12月獲中央核定8.76億元經費，不僅是教育部體育署第一個獲核定的前瞻計畫案，也是當時市府爭取核定最高單筆經費，但如此高的經費，工程品質卻未起到示範性作用，棒球場非但不適合比賽，球員使用都要格外小心以免受傷。

張其祿表示，民進黨政府總喜歡將前瞻視為政績，蔡英文新竹棒球場開幕時還誇口「任務成功」，中央地方互相吹捧，但某些地方政府執行前瞻計畫在規劃、招標、執行和驗收等工作上不夠周全，也沒有健全的進度管控機制。如今大家看到了，民進黨只在意收割政績，不顧安全問題，經費到位卻執行不力，辜負國民與球迷的期盼，甚至使球員受傷，早已有違初衷。

張其祿指出，不管是前任竹市府還是中央民進黨政府，都必須對國人有所交代。民眾黨團不反對建設，更不反對完善國內的運動設施，以支持體育發展，但仍必須呼籲，政府使用人民心血納稅錢，應堅守財政紀律，也要依據科學、務實、理性原則。

民眾黨團認為，前瞻計畫不該淪為「錢沾計畫」，新竹棒球場工程品質低下，不管是廠商施造或是市府監管，都無法迴避責任，期盼檢調和監察院盡速查明真相，也呼籲綠營網軍側翼別再借題發揮、丟臉丟到國際。新竹市政府將持續尋求最佳解決方案，提供一座符合賽事需求、能保障球員安全及球迷觀賽品質的職業球場。