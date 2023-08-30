廣福公園整建工程完工啟用。（板橋區公所提供）

廣福公園整建工程完工啟用。（板橋區公所提供）

新北市板橋區廣福公園再造整建工程日前完工，今（30）日舉行完工啟用典禮。完工後的廣福公園，有全新舒適平坦的雙環狀步道及無障礙親子友善廁所，並汰換12組體健設施，景觀煥然一新，更提升休憩運動環境。

板橋區長陳奇正表示，廣福公園闢面積有1萬3409平方公尺，位於土城區及中和區交界，是鄰近最具規模的大公園，附近民眾常到公園休閒遊憩，由於設施老舊，地坪受老樹竄根破壞，由板橋區公所統籌規畫向市府爭取經費，著手進行公園再造計畫。

廣福公園整建工程經費計1975萬，工程內容包含拆除入口欄杆、設置體健專區、大榕樹下新增塑木環狀座椅、重新調整園區排水系統、增設無障礙坡道設施、修築PU跑道、增加綠地面積等，民眾可在此親近自然林蔭環境，平坦好走的雙環狀步道則可提供民眾散步運動。

景觀處處長林俊德表示，新北市政府於2021年開始推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」針對人口密度高的傳統都會區公園進行基礎設施全面翻新，打造優質公園環境，提供市民更完善的休憩空間。

板橋區公所表示，公園內雙環狀步道能提供民眾安全健走空間，不必與車爭道，12組體健設施包括漫步機、高中低單槓、扭腰器、上肢牽引器及單人坐推及坐拉設施等，是長者們運動新選擇，整新後的無障礙親子友善廁所能滿足更友善方便的使用需求，同時公園內也新設多盞景觀燈，讓廣福公園不管在白天還是夜晚，都能提供民眾一個明亮安全的慢活與運動兼具的休憩環境，歡迎民眾多加利用。