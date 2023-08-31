汐止星際遊戲場搭配夜間燈光秀，帶給小朋友更驚奇的戲水樂趣與快樂的暑期回憶。（新北市水利局提供）

暑假結束，新北4處免費玩水景點「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」及「新莊塭仔底濕地公園戲水池」自9月起，僅每周例假日及國定假日開放，提醒民眾注意開放時間，以免撲空。

水利局長宋德仁表示，塭仔底濕地公園是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，園內設施完備，有迎賓廣場、兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭和溜冰場等，假日人潮經常爆滿，許多大小朋友百玩不膩，是新莊最夯戲水場所之一。

宋德仁說，新北河濱公園的三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場及汐止星際遊戲場戲水區，也是超夯的避暑勝地，尤其以八大行星為主題的汐止星際遊戲場，今年加碼的2座噴水拱門，搭配夜間燈光秀，自開放以來吸引許多親子來戲水。

水利局補充，除了定期維護戲水區的設施，加強環境清潔之外，水利局不定時檢測水質，確保水質合於標準，請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告注意事項，配合現場工作人員的指揮，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為。