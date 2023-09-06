雨彈狂襲新店 「土石沖刷」道路如黃河，新潭路雙向交通受阻。

受午後熱流旺盛影響，下午3時許新北市新店區新潭路一段大雨將土石沖刷道到路面，雙向交通受阻，轄區新店警分局派員至永業路、金龍路口施行交通管制，新店區公所也已派遣人員、機具到場清除土石，盡速恢復道路通行。