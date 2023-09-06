新北捷運公司將在本周末上午11點到晚間6點於環狀線的十四張站舉辦「植覺市集」，邀集30個來自各種小農、手工藝、古董衣和手繪創作等文青手感品牌，加上微型植感畫展，為市民打造假日療癒廊道。

新北捷運公司表示，安坑輕軌營運及環狀線搭乘人次穩定成長，為推廣新店地區充滿自然人文及豐富自然生態環繞的特色，特地打造限定主題「植覺市集」，這是環狀線首次舉辦藝術文青市集，呼應十四張站周邊綠意盎然的自然環境氛圍。除了周末登場的首發場外，9月底的中秋連假還會有更大型的市集與獨立音樂祭演出。

首場「植覺市集」將匯聚30組創意手感達人品牌，包括皮革香氛植栽、似顏繪作品、風格插畫、毛線編織、雅致手感拼布、職人手沖咖啡、植感鉤織等，更與似顏繪畫家合作，規畫融合植栽裝置藝術與似顏繪的植感人像畫展，將生態、藝術和生活完美融合，體現新北捷運公司對綠色運具與減碳出行的倡議。