新北市經發局推動減碳四部曲，其中的綠色能源媒合會今（29）日起連續2天於新莊宏匯廣場登場，現場匯集節電、儲能、太陽光電及能源補助設施四大類共約20家綠能業者，提供用電診斷等諮詢媒合服務，經發局長何怡明期盼能夠陪伴企業降低碳焦慮、節能減碳，共同開創新商機。

新北市積極邁向2050淨零轉型，面對淨零碳議題，能源轉型已是各行各業不可避免的挑戰，除了開發再生能源以外，更需同時兼顧節電及儲能設備。因此，經發局今年逐步推動「新北Net Zero 碳健檢中心」、「新北市綠色能源媒合會」、「新北永續城市-產業淨零論壇」以及「減碳技術媒合工作坊」等減碳四部曲。

經發局長何怡明表示，新北市的公司、行號及工廠約30萬家，根據去年統計，年度用電最多的是住宅用電，達87.8億度占比41％，其次是服務業用電64.6億度，比例為30％，最後是工業部門用電61.7億度，比例為29％。而今、明2天的媒合會除了提供供用電診斷等諮詢媒合外，也串聯聯環保局、工務局及經濟部標檢局各單位資源，釋疑綠能補助相關政策及法規。

經發局補充，媒合會現場共有等20家綠能業者，除了針對住宅、賣場及停車場等場域，提供一對一客製化節能規畫及獨家專屬優惠方案，每日也會安排7場說明會，由不同業者不間斷地與民眾分享成功導入綠能設備案例。

同時，經發局分享太陽能光電補助申請方案以及效益；經濟部標檢局將介紹再生能源憑證及綠電發展；環保局低碳中心分享「新北市低碳社區改造補助」、「新北市節能診所」、「節能E好宅標章認證」等議題；工務局針對建築物設置電動車充電樁議題，說明相關建議作法及法令規定。

2天媒合會將積極協助企業及住宅尋找適合的方案，加速新北成為淨零城市的目標，期望透過媒合會推動新北綠能產業的發展，提供用電診斷、創能方案、儲能及節能規劃等一站式服務，打造完善的綠能環境。