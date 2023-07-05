新北市三重今(5)日早上發生一起工安死亡事件，永福街一處民宅頂樓今早展開頂樓屋頂鐵皮施工，承包商61歲簡姓男子在施工時，疑似被強風掀起的鐵皮擊中，連同鐵皮從6樓摔落1樓，當場失去生命徵象，送醫急救後仍不治身亡，詳細事故原因仍有待釐清。

據了解，該棟民宅的住戶78歲趙姓男子雇傭簡男施工，當天早上8時56分許簡男與員工39歲陳男前往該民宅6樓頂樓，進行頂樓屋頂鐵皮施工，當簡男爬到屋頂施工時，疑似強風將鐵皮吹翻，當場將簡男擊落，導致從6樓屋頂狠摔1樓，當場失去生命徵象。

簡男滿臉鮮血，頭部有撕裂傷，警消獲報後趕將他送醫急救，仍於今日10時16分許宣告不治；後續警方初步調查發現，現場施工無申請許可，且無高空保護設備，已同步通報工務局、區公所等相關單位對於施工安全部分進行稽查。

目前已將趙男、陳男帶回製作筆錄，並聯繫簡男家屬至本分局，詳細事發原因仍有待釐清。