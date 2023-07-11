位於新北市淡水的台北基督學院，原本傳出將要停辦，且校長與8名董事皆已全數請辭，並將在8月面臨欠薪、財務惡化等困境；不過代理校長的教務長車龍淵指出，目前財團法人營運資金仍足夠，不但會繼續辦學，8月份也不會欠薪。

台北基督學院在今年5月曾對外發布公開信，信中表示受到少子化衝擊，使學校獲教育部立案11年來，產生虧損與資金不足等問題，因此董事會決議向教育部申請112學年度停招停辦。

根據校方在本月8日的公告指出，原校長吳志宏以及董事會8名台灣董事，分別在6月份以及日前請辭，校長將由教務長車龍淵代理，並由2名校友擔任董事，其中黃文鴻擔任董事長。

據了解，校方董事會原本確實往112學年度停招停辦方向進行，但因校友、學生、家長及教職員認為學校仍有發展性，在經過溝通之後，暫緩原來的決議，繼續經營。

至於資金問題，代理校長車龍淵表示，校方與一般私校1校1法人模式不同，而是由「財團法人新北市美國基督教効力會」設立台北基督學院與基督書院2個學校，儘管單就帳面來看，台北基督學院資金確實不足，但財團法人仍有足夠資金營運，因此8月不會發生欠薪的情況。

教育部今則表示，目前尚未收到有關台北基督學院停辦的公文或計畫書，而校方設校基金5000萬元至今未動支過，另根據學校公告資料，目前校方上有現金及銀行存款，且無短期借款，校地、校舍亦為法人自有，將會與學校釐清是否無法支付薪資，並依法協處。