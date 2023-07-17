新北市消防局辦理長照機構自衛消防編組演練，邀請基隆市、台北市、桃園市消防局交流。（新北市消防局提供）

新北市消防局為強化長照機構、護理之家及老人福利機構等避難弱勢場所緊急事故應變能力，今（17）日選在板橋區長照機構辦理自衛消防編組演練，邀請基隆市、台北市、桃園市消防局觀摩與交流，演練重點為強化老福機構火災時初期應變能力，在消防人員到達前，由輪值工作人員即時滅火、通報及適當地避難疏散，避免人命傷亡及財損。

新北市消防局表示，老福機構及療養院服務對象多為避難弱者，加上夜間人員留守人力較少因素，避難疏散需較多時間，一旦發生火警，即易造成人員受困，故消防局除依法在硬體上要求設置相關消防安全設備，在軟體上也輔導業者加強機構防火管理，檢視並消除風險因子外，並不斷加強人員現場初期應變能力。

本次演練模擬夜間時段住房內因電線短路起火，演練內容為加強滅火器及室內消防栓滅火操作技巧，及早通報119及內部人員，妥善關閉安全門形成防火區阻隔火煙、針對已疏散空間進行標示淨空標示及與消防局指揮官詳盡交接救援上必要資訊。

消防局長李清安表示，此次演練特別邀請基隆市、台北市、桃園市共同交流，並示範對自衛消防編組中滅火班、通報班、避難引導班等操作流程口試考核。本次消防演練期發揮示範及宣導效果，也將持續提升場所消防安全，打造安全安心安居新北城。