國民黨總統參選人侯友宜在全代會前舉辦3場大型造勢，今(20日)回防本命區新北市，前縣長周錫瑋、前市長朱立倫都到場力挺。侯友宜致詞時痛批民進黨7年執政，讓人民看不到未來、看不到希望，也用閩南語俗諺大嗆「倖豬夯灶，倖囝不孝，倖民進黨大家都在哭」，希望大家相信他，下架貪腐無能的民進黨，讓中華民國更好。

侯友宜今晚在新莊恆毅中學舉辦造勢晚會，致詞時先感謝新北市民在家鄉裡面為他以及所有立委候選人站出來，感謝市民在他當5年市長、7年副市長的時間，給他滿滿的支持，也提到周錫瑋、朱立倫的帶領下，新北市建立良好的機制，讓他在接棒後可以完成很多事情，讓新北市成為國際化、最宜居的城市，也成為北台灣的中心。

國民黨總統參選人侯友宜20日參加台灣要侯，台灣要好造勢晚會，他一入場就受到熱情民眾的歡迎。（季志翔攝）

隨後侯友宜話鋒一轉，說民主應該是人民作主，但民進黨的民主是民進黨才是主，「這樣對嗎？！」民進黨執政，人民不信任，人民不相信他們，人民的笑容也不見了，人民對台灣的未來看不到希望、看不到淨土，「7年民進黨執政，你們開心嗎？！不開心！」

侯友宜也一一細數，台灣出口已經連續10個月負成長，要疫苗沒疫苗、要口罩沒口罩，甚至缺水、缺電、缺蛋，「這個政府能讓人民相信嗎?人民能過得好嗎?」

侯友宜也提到，民進黨在選舉過程中利用造謠抹黑讓社會撕裂，新北幼兒園餵藥案事件，賴清德不但沒有道歉，社會還更加對立、衝突，完全沒有反省，「這樣的民進黨繼續執政，台灣能變好嗎？」侯友宜也用閩南語俗諺大嗆，「倖豬夯灶，倖囝不孝，倖民進黨大家都在哭」。

侯友宜表示，他是一個南部菜市場長大的小孩，他是平凡的人，貼近平凡人的生活，價值也跟平凡人想法一樣，對於國家未來的想像也跟一般人一樣，他會是平凡的總統，貼近平凡人的處境、解決平凡人的問題，這才是民眾需要的總統。

侯友宜強調，他來自基層，在公職生涯裡面，他永遠都站在第一線，在槍林彈雨中衝鋒陷陣，幾十年來都一樣從不害怕、從不退卻，未來若做總統，「我一樣站在第一線，守護國民，守護中華民國，熱愛中華民國」。

侯友宜也說，民進黨這幾年讓兩岸兵凶戰危，很多家長說希望孩子是進職場而不是上戰場，還有經濟產業最擔心的大缺電，以及權貴復辟、imb詐騙案、學甲光電弊案88槍，這些利益衝突都是民進黨造成，連疫苗採購到現在都沒有查清楚，民進黨執政以來詐騙案件暴增，許多人因此家破人亡，但民進黨都不處理，「這樣的民進黨，還要讓他執政下去嗎?」

侯友宜說，請大家相信他、支持他，新北好、台灣會更好，讓新北出發的魄力、執行力，讓中華民國更好，下架貪腐無能的民進黨。