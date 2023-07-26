國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨（25）日接受專訪，竟批台北市議員羅智強「在舒適選區搞把戲」。對此，媒體人張禹宣認為，金的作為不僅幫不到侯友宜，也不會拉抬民調，金真正該做的是證明自己有能耐修理民進黨。

張禹宣今在臉書提到，當金溥聰指著羅智強罵「在安全的選區搞把戲」時，其實真正想罵的是朱立倫，且不管是羅智強、陳長文的政黨輪替大聯盟或朱立倫的非綠大聯盟、執政大聯盟，通通都是同一個概念，但誰強誰出頭，因此當金溥聰一邊痛罵羅智強，一邊又聲稱不知道什麼是「執政大聯盟」時，其實真正的矛頭是指向朱立倫。

張禹宣認為，侯友宜若想喚回鐵票，真正該做的是將矛頭指向民進黨，證明自己最有能耐制衡執政黨，成為非綠共主，而非對黨內四處開炮壓制雜音。張禹宣強調，金溥聰砲打羅智強、暗轟朱立倫、批評陳長文、攻擊陳玉珍，根本都不會幫上侯友宜半點忙，對於民調的拉抬也不會有任何助益。

「小刀的威脅性在於隱而難查，而非光天化日之下揮舞，還是對著自家人」。張禹宣強調，金溥聰若真有餘力，真正該做的是拿出與黨內針鋒相對一半的心思，好好的證明自己更有能耐修理民進黨。