縣議員曾玟學（左）認為座談會應該避嫌。（本報資料照片）

苗栗縣政府預計12日在苗北藝文中心舉辦青年座談會，其中嘉賓將邀請台北市大安區立委擬參選人羅智強到場，苗栗縣議會1日舉行臨時會，多位議員質疑有為特定人士造勢之嫌。苗栗縣長鍾東錦強調，沒有政治考量，屆時也盡可能不談政治話題。

苗栗縣議員邱毓興說，座談會是花費縣府公帑，主要目的是與全國各地大專院校學生座談，但現在坊間流傳邀請嘉賓有羅智強，縣府是花公費幫特定人士造勢，他認為羅目前有意參選立委，建議更換人選。

鍾東錦表示，縣府邀請嘉賓並無政治考量，各界願意推薦人選給縣府，他都樂觀其成，他認為挑選嘉賓時，除表達能力好，也要有「票房」，並能夠跟台下聽眾互動，在邀羅智強時，並沒任考量何政治因素，他笑稱何況敢跟他同台的人也不多。

縣議員曾玟學則稱，他現在也是苗栗立委參選人，若要有話題，他毛遂自薦擔任嘉賓，盼與鍾東錦來場座談，絕對會比羅智強的票房更好。他認為今年是選舉年，邀請來賓時應該好好避嫌才是

鍾東錦回說，舉辦青年座談是希望年輕人站出來，如果曾玟學有意願，彼此也能碰觸出火花，他絕對歡迎，並且討論雙方都能對談的議題。

鍾東錦也強調，青年座談沒有安排特定人士，下位來賓將邀請前立法委員羅文嘉，且邀請羅智強出席座談會時，是在今年5月，當時羅並未表態參選立委，重點是羅智強在苗栗也無選票，他允諾屆時座談會盡可能避開政治話題。