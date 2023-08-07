國民黨總統參選人侯友宜今天上午11時與雙北立委參選人便當會，據悉，會中相談甚歡，侯向參選人報告接下來行程，立委參選人也紛紛提出選戰建議，互動融洽。國民黨立委賴士葆指出，侯友宜的民調拉起來才有辦法談其他的，因此現在怎麼讓母雞壯大起來，比什麼都重要，他建議侯提的政見要感人，要有賣點、亮點。

侯友宜今天邀請雙北立委參選人便當會，侯辦執行長金溥聰也出席，今天吃三重知名的今大滷肉飯，不過立委參選人最中意的是農會送的泡菜，紛紛洽詢購買管道；儘管日前侯辦與部分參選人有摩擦，今天便當會氣氛仍屬融洽，僅林德福、洪佳君因另有行程不克前來。

北市立委參選人徐巧芯說，基本上已經全員到齊，有人雖然晚到但整體相談甚歡，大家都很期待跟侯友宜便當會；至於會中談什麼？徐說，她向侯建議空戰部分，也向侯表示需要在網路社群幫忙就跟他們說，可以一起協助，侯也向他們說明了要到中南部拜訪，還有接下來的選戰規劃。

至於有傳出賴士葆在席間提醒不要「吃碗內看碗外」，賴士葆說，他是希望大家團結，唯一支持侯友宜，民調拉起來才有辦法提其他的，「怎麼讓母雞壯大比什麼都重要」，他也建議侯，將來提政見要能感人、要有賣點跟亮點。

北市立委參選人羅智強日前因為網軍案隔空槓上金溥聰，外界也關注兩人互動，徐巧芯透露兩人其實在便當會上也聊滿開心的，金溥聰也沒特別說什麼。

羅智強對此則表示，他跟侯辦的溝通不是一天兩天，一直都沒有障礙，未來有需要他幫忙也一定全力以赴，他對侯友宜的支持也不是一天兩天，侯友宜也感謝他一直以來的協助，羅強調，他作為國民黨參選人，有義務支持侯友宜，希望在侯友宜領導下，實現政黨輪替，下架民進黨。

對於賴士葆說「不要吃碗內看碗外」，羅智強則表示，講得非常的好，侯辦過去這段時間對於黨員跟郭柯的距離有意見，但他強調他本人從來沒有跟郭柯同台過，選辦的要求他都會全力配合。