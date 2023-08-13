國民黨總統參選人侯友宜今日前往高雄三民區義民廟開講，在義民廟主祀義民公前宣誓，若他當上總統，將成立特偵組，將民進黨所有弊案「一網打盡」，現場支持者拍手叫好。（崔正綱攝）

國民黨總統參選人侯友宜今日前往高雄三民區義民廟開講，在義民廟主祀義民公前宣誓，若他當上總統，將成立特偵組，將民進黨所有弊案「一網打盡」，現場支持者拍手叫好。（崔正綱攝）

國民黨總統參選人侯友宜今日前往高雄鳳山區北極殿參香，祈求總統大選順利。（崔正綱攝）

國民黨總統參選人侯友宜今日高雄行程滿檔，上午出席「台灣要好 高雄挺侯」造勢活動，下午前往鳳山、三民、左營進行廟口開講，當侯友宜在三民褒忠義民廟開講時，在神明義民公前宣誓，當上總統將成立特偵組，民進黨所有弊案將「一網打盡」，引發現場支持者拍手叫好。

侯友宜今日南下高雄鳳山北極殿、三民義民廟、左營鳳邑舊城城隍廟進行參香以及廟口開講，國民黨智庫執行長柯志恩、高市黨部主委黃昭順全程陪同，展現出國民黨內部團結力。

侯友宜在義民廟開講時，首先提及自己出身在南部，並且是菜市場囝仔，拉近與民眾的距離。現場還有熱情支持者向侯友宜呼籲，希望能將民進黨所有弊案都查出來！民調就會超過柯文哲等人。侯友宜回應，他是刑事偵查出生，偵辦數十年重大刑案，歷任做總統不會查案，只要他當選總統，將成立特偵組，民進黨任何弊案「一網打盡都不放過」，引發支持者歡呼支持。

侯友宜接者說，現今台灣人民最關心的就是安全，大家都不願讓自己孩子上戰場，侯友宜以自己當兵來舉例，表示當時還沒有感覺會打戰，現在卻劍拔弩張，子彈不長眼，「戰場是血淋淋的」。

侯友宜表示，烏克蘭多少人流離失所、戰死，難道要像烏克蘭一樣嗎？唯有降低兩岸衝突，維持民主制度，並提升國防戰力，最重要的還是「兩岸和平」，「民進黨不願溝通的，侯友宜來溝通」。

最後侯友宜指出，外資見兩岸關係緊張，跑掉有多少，台灣農產品要如何簡單外銷出去？務農、捕魚的甘苦人該怎麼辦，大陸市場也非常重要，人口是台灣的六十倍，「市場不是只有南向」，還要跟大陸做生意，也就是說「肚子要顧，佛祖也要拜」，這件事就由他來做。

侯友宜結束義民廟開講後，馬不停蹄於下午4時40分來到最後一站左營鳳邑舊城城隍廟參香，現場1、200位民眾守候，高喊「侯友宜、當選」，侯友宜也熱情握手回應，當他參香後與黨內同仁及里長等人進行商談，全程不開放，會議結束後即趕赴高鐵北上離開。