【全程字幕】稱3次訪不得其門而入！遭郭台銘回「過去讓它過去」 侯友宜回應下一步了 @ChinaTimes

行人零死亡推動聯盟20日將於凱道舉行「還路於民大遊行」，訴求交通零死亡目標。藍綠白總統參選人都將到場聲援，主辦方也將安排參選人各自上台發言；國民黨總統參選人侯友宜被問及明日將提出的訴求，侯說，人本交通不要等還路於民才來重視，讓行人可以擺脫行人地獄之惡夢，這是我們共同追求的目標。

【全程字幕】賴清德將出席「還路於民大遊行」 侯友宜狠酸1句 @ChinaTimes

侯友宜今上午出席台北市中原客家崇正會70週年活動，會後受訪表示，對人本交通環境，他一直追求重視，而不是等還路於民才來重視，面對台灣民眾的未來，人本環境以及交通改善，還有民間的幾大訴求能夠落實，讓行人可以擺脫行人地獄之惡夢，「這是我們共同追求的目標。」

至於明日活動將與鴻海創辦人郭台銘同台，侯友宜在被問起過去曾吃閉門羹的經歷，侯說，他身為國民黨徵召的候選人之後，多次用不同方式想跟郭董聯絡，也曾經到家拜訪三次，但都不得其門而入，也都沒有接到任何回應。

侯說，郭董願意跟大家再度碰面，他非常樂見，他會再找個時間再去登門拜訪，跟他請益，看他有什麼好意見，讓大家團結在一起，一起為中華民國平安及公平正義來，凝聚所有力量。這一次中華民國能不能永續繁榮都非常關鍵，每個人都很重要，「我也會跟大家站在一起。」

近期有民調顯示侯友宜已與郭台銘拉開差距，對此侯說，面對民調他都會參考，都會積極堅定自己的步伐向前走，只有有信心，在前方一直拚一直衝，可以團結所有的人，大家一起讓中華民國和平，讓這塊土地平安。