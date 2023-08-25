民眾黨總統參選人柯文哲今日出席「台灣醫學之父」杜聰明新書發表會，遭媒體不停追問喝咖啡、金門和平試驗區爭議等問題，均未正面回應。（崔正綱攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今日出席「台灣醫學之父」杜聰明新書發表會。（崔正綱攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今日出席「台灣醫學之父」杜聰明新書發表會，一同緬懷杜聰明對於台灣醫療界貢獻。（崔正綱攝）

民眾黨總統參選人柯文哲離去時仍被追問，令他驚呼「鯊魚來了！」。（崔正綱攝）

【全程字幕】出席杜聰明新書發表會！笑喊非跑總統競選行程 柯文哲曝「原因」全場笑翻鼓掌 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲今日出席「台灣醫學之父」杜聰明新書發表會，才剛下車就被追問關於何時與國民黨總統參選人侯友宜見面「喝咖啡」、近日「金門和平試驗區」爭議，柯文哲均未正面回應，僅稱「昨天都回答過了，怎麼還有」，當活動結束時，柯文哲離去期間又被大批媒體追問，令柯文哲驚呼「鯊魚來了！」

今日適逢杜聰明130歲冥誕，財團法人杜聰明博士獎學基金會發行、出版「一代醫人杜聰明」漫畫新書，透過漫畫方式，回顧杜聰明一生以及對於創建高雄醫學院等種種事蹟，今日於高醫第一屆開學典禮愛國國小舉辦新書發表會，作為杜聰明任職台灣大學醫學院時期學生柯文哲受邀出席，一同感謝、緬懷杜聰明。

當柯文哲抵達愛國國小時，遭到大批媒體追問有關與侯友宜等人一同見面約喝咖啡、柯文哲日前拋出金門和平試驗區引發民間反彈的爭議等問題，柯文哲苦笑回答「昨天都回答過了，怎麼還有」，避不回答，快步進入發表會內入座。

隨後當柯文哲結束行程，準備離開時，途中又被媒體繼續追問，脫口驚呼「鯊魚來了！」、「好啦、好啦！」，隨即迅速搭車離去，仍然未正面回應。