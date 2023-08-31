國民黨總統參選人侯友宜今（31）日對外公布醫療政策，對於我國疫苗採購，侯友宜強調，未來將朝透明化邁進，且近年來各界質疑蔡政府疫苗採購有值得推敲的地方。侯表示，若真的有官商勾結的情況，視嚴重程度就會成立特偵組進行調查，並大喊「交給我」。

侯友宜稍早在記者會中提出自己的「醫療五箭」政策，其中包含「優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP8%」、「優先照顧兒童及婦幼」、「優先推動高風險癌症預防」、「推動行政院層級國民心理健康計畫」、「優先推動疫苗及醫藥採購透明化」。

針對「優先推動疫苗及醫藥採購透明化」，侯友宜更強調，超過7成民眾認為疫苗採購過程有必要公開。未來，將由專案特偵組全面調查採購文件及記錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。

除此之外，針對國家醫療預算，侯友宜表態，若當選將賦予醫療給付彈性，並成立癌症基金、擴充疫苗基金，確保癌友能用到救命藥，解決「因病而窮、因窮而死」的窘況，以及優化發展智慧醫療與照護，縮小城鄉數位落差，改善偏鄉醫療環境。