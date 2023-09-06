【全程字幕】外傳與民眾黨「2時間點」談藍白合 趙少康深度分析

2024總統大選倒數4個多月，在野是否合作備受關注。媒體人趙少康昨(5日)接受媒體聯訪時分析，等到10月底、11月初大概才有可能，不是這麼容易，大家都知道合很重要，但合也很困難，「10月中下旬形勢也大概出來」。

趙少康表示，整合部分，立委選舉當然比較單純，民眾黨本來提名地方也不多，應該沒有什麼太大問題，不過若是跟總統人選分開談就很難，因為總統跟立委選舉是綁在一起，「我本來選總統叫我選副的，那立委多給我幾席，一定這樣談」。

總統選舉部分，趙少康認為，講9月整合可能早了一點，等到10月底、11月初大概才有可能，畢竟整合不是這麼容易，大家都知道合很重要，但合也很困難，10月中下旬形勢也大概出來，現在各參選人就是衝了，最重要是侯友宜、柯文哲、郭台銘三個人的自覺，自覺要合、水到渠成就比較容易合，不然誰勸都沒用。

至於國民黨主席朱立倫日前被問到整合進度，他先說，只要有見面就是好事，最重要小我小一點，大我大一點，只有自我會走不出大局。他也透露，每天都有新進度，每天都有一些結果，總之大家多表達善意，希望大家在野陣營都能整合，愈單純愈好，不要做任何親痛仇快的事。