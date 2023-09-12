近日進口雞蛋洗選上架的標示日期引來爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。中廣董事長趙少康指出，雞蛋很容易被微生物污染，尤其是沙門氏菌，吃了恐怕會引起急性腸胃炎，甚至食物中毒。即使是買回家的冷藏雞蛋，家裡也不敢放超過1個月。農業部面對質疑只會一再硬拗護航，簡直挑戰民眾的智慧。

農業部防檢署日前指巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果被發現前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，且製造日期是9月5日、保存期限到10月5日，遭國民黨立委王鴻薇檢舉違反食安法。台農蛋品今發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。

趙少康今(12日)發文表示，「超級不可思議」的超思公司進口巴西雞蛋，不只有禽流感疑慮，現在連保存期限都有問題，台農終於承認有效期限是錯的，全面下架巴西雞蛋。為了替超思開脫，農業部不斷開記者會滅火，就是鐵了心護航，置台灣人的健康安全於不顧，「行徑真是可惡！」

趙少康質疑，明明超思自己提供的報價單就顯示雞蛋保存期限110天，結果農業部硬抝，巴西蛋塗了食用臘，可以存放4個月，現在又說有限期限「誤標」，真是讓人「大開眼界」。

趙少康強調，自己很愛吃蛋，不只是他，為了補充優質蛋白質，很多人也固定每天吃一顆蛋，即使是買回家的冷藏雞蛋，家裡也不敢放超過一個月，因為雞蛋很容易被微生物污染，尤其是沙門氏菌，吃了恐怕會引起急性腸胃炎，甚至食物中毒。

「農業部鐵了心，護航巴西雞蛋到底？」趙少康直言，這些巴西雞蛋飄洋過海到台灣，可能早就流入市面，現在全面下架根本來不及了。對各種質疑，農業部只會一再硬拗，簡直挑戰民眾的智慧，民進黨都雞蛋都管不好，像陳吉仲這種荒謬無能的政務官，就繼續留著替民進黨敗票吧！