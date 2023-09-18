行政院長陳建仁今（18）日露面，面對媒體堵訪「周四會請陳吉仲說明嗎？」，他點頭直說「當然當然」，旋即快步離去。（柯宗緯攝）

行政院長陳建仁今（18）日露面，面對媒體堵訪「周四會請陳吉仲說明嗎？」，他點頭直說「當然當然」，旋即快步離去。（柯宗緯攝）

農業部長陳吉仲昨傳出請辭，但隨後獲慰留，行政院昨指出，行政院長陳建仁已請陳吉仲周四行政院會，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告。陳吉仲「被請辭」事件後，陳建仁今（18）日首露面，面對媒體堵訪「周四會請陳吉仲說明嗎？」，他點頭直說「當然！當然！」，旋即快步離去。

周四約陳吉仲談去留？ 陳建仁回應了還比大拇指。

巴西進口蛋爭議延燒半個月，昨傍晚5時傳出農業部長陳吉仲請辭獲准，行政院直到昨晚9時才否認陳吉仲請辭獲准一事。行政院發言人林子倫指出，陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任向各界釋疑，並通盤檢討進口蛋政策。

陳建仁已請陳吉仲於周四行政院會，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告，行政院也將準備完整資料向立法院提出專案報告，盼能盡速化解社會疑慮。

對此，陳建仁今早南下高雄出席「2023年第35屆國際環境流行病學學會年會」（ISEE 2023）活動時，未開放媒體聯訪，媒體追問「是否有慰留農業部長陳吉仲？」、「陳吉仲會成為任期最短的農業部長嗎？」，陳建仁露出招牌微笑，不發一語，旋即快步進入會場。

陳建仁要離開活動會場前，媒體二度追問「部長請辭原因是跟雞蛋有關係嗎？」，陳建仁繼續快步前行，但比了耐人尋味的大拇指，媒體再問「周四會請陳吉仲說明嗎？」陳建仁點頭直說「當然！當然！」