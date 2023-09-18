「雞蛋緊急調度計畫」蛋品庫存數量表。

農業部18日指出，將全力配合食藥署稽查專案進口雞蛋洗選場，並進一步主動公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊，後續將全力配合食藥署聯合稽查。

農業部指出，為確保國內消費者雞蛋需求，從今年3月起請中央畜產會執行專案雞蛋進口，進口雞蛋從出口國冷鏈運輸到台灣到港通關後，持續以冷鏈運輸送往畜產會倉儲儲存，隨後視國內雞蛋產量和消費者需求情況，適時調度進口雞蛋前往洗選場、加工廠。

農業部日前已公布3到7月專案進口雞蛋流向，未來也會依照進口數量滾動更新數據。3到7月專案進口之雞蛋，自3到9月間由中央畜產會調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後會以殼蛋方式上架各通路販售；加工業者則是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售；其他則是由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存，另有待銷毀5170萬顆也已全數封存於畜產會倉儲，不會流入國內市場。

農業部18日進一步主動公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。