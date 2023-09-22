台中果菜市場總經理余家彥出面接受陳情書。（張亦惠攝）

農業局主祕陳柏宏出面接受陳情，並承諾1周內給回應。（張亦惠攝）

台中果菜市場新建冷鏈，日前公告每坪租金2500元、電費1度5元，冷鏈冰庫租金全台果菜市場最高，200多名攤商22日到台中市政府前抗議，控訴果菜市場剝削攤商。果菜市場總經理余家彥表示，租金跟電費已調降，將再擇期辦理抽籤。

果菜市場200多位攤商今天到市府前舉白布條抗議，痛批台中果菜市場「左手拿農業部補助、右手吸農民血汗錢」、「鴨霸」、「坐地起價、暴利營收」。台中市青果公會理事長王耀寬表示，公司向農業部申請冷鏈補助，日前公告租金每坪2500元、電費1度5元，相較台北每坪2200元含電、彰化及嘉義每坪2000元含電，全台最貴，以10坪計算每月要增加約3萬元成本，痛批是剝削業者。

王耀寬指出，果菜公司得知今天業者要到市府抗議，昨天晚上臨時公告租金調降為2250元、電費1度3元，並暫停抽籤程序，批評收費是「公司說了算嗎？」完全沒跟業者們協商。

果菜公司總經理余家彥表示，先前的行政作為有些瑕疵，接受市府的指導，重新完備行政程序，市府也建議參酌各批發市場的狀態訂定，才會有昨天公告的調整，庫內10坪每坪2250元，電費每度3元。

農業局主祕陳柏宏出面接受陳情，農業局指出，市府已函請果菜市場檢討收費計算基準後，並參酌各縣市批發市場租金標準，再向供應人與承銷人說明，但使用者付費也是社會主流，因此建議雙方平心靜氣協商，求得共識，為台中果菜批發業務共同努力。