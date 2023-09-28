媒體作（27）日公布2023縣市總體競爭力調查結果，台中市獲得治安全台第一，獲評為「生活質感首善之城」。市長盧秀燕表示，過去台中治安不太好，被譏笑是「慶記之都」，經過逾10年的努力，如今台中但洗刷惡名更獲全國第一的好成績，可謂「全城同慶」，只要大家到她臉書下方留言「台中市警察辛苦了 」，就有機會獲得「總統級國慶禮」。

盧秀燕今日在臉書發文指出，過去台中治安不太好，被譏笑是「慶記之都」，累積超過10年的努力，今年台中不僅是洗刷惡名，現在更是獲得全國第一的好成績。她要特別感謝全體警察同仁、市民家人及市府團隊，「三合一」齊心協力，共同維護治安、打擊犯罪。

盧秀燕強調，這是全體市民的榮耀，今年台中主辦國慶焰火，台中好事連連，她準備了3份總統級的國慶禮，只要大家到她臉書下方留言「台中市警察辛苦了 」就有機會獲得總統級國慶限定貴賓禮。她也藉此邀請全民共同慶祝，一起分享台中限定的雙重喜悅。

《遠見雜誌》2023縣市總體競爭力調查結果顯示，台中市獲得治安全台第一、生活品質與現代化六都第一、環境永續全台進步最多、環保與環境品質六都進步最多共4大獎項，獲評為「生活質感首善之城」。