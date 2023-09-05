國民黨總統參選人侯友宜今天宣布老人福利政見，排富全額補助健保，65歲以上長者及55至64歲原住民皆適用，預估400萬民眾可以受惠。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡指出，柯文哲在擔任台北市長任內就率先補助「台北市65歲以上長者健保費」，每年最高補助9912元，且不用申請，柯文哲打算當選後，將此政策擴大到全台，樂見其他陣營候選人跟進柯文哲政策政績。

陳智菡說，醫療是人權，柯文哲一直認為補助不應該有縣市之別，柯文哲在擔任台北市長任內就率先補助「台北市65歲以上長者健保費」，每人每年最高補助9912元，全年度預算13億，而且不用申請，台北市政府從後台勾稽後，直接幫忙繳掉健保費，完全不擾民。

陳智菡表示，原本柯文哲就打算當選後，將此政策擴大到全台，以嘉惠全台灣的長者，原本打算在明天的記者會對外公布，「我們也樂見其他陣營候選人跟進柯文哲政策政績。」