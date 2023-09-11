為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前侯友宜、柯文哲、郭台銘都在宣布參選狀態，在野若不整合，有可能讓賴清德躺著選延續執政。為此，前高雄市長韓國瑜表示樂意當3人的「桶箍」，促成在野整合。對此，前立委郭正亮11日就表示，「這要看朱立倫怎麼判斷，韓國瑜要做這個角色，程序上還是要朱立倫授權，那朱立倫會不會覺得說，在侯友宜訪美回來之後，他就挺有把握朱、侯就直接跟柯文哲見面了，就是9月底、10月初」，引發討論。

郭正亮11日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「大家都知道柯文哲是韓國瑜的恩人，他去北農之間也有很多來往，韓國瑜主要的作用是增加彼此的信任，他就是潤滑劑、公道伯，有相當的份量，願意穿梭在彼此之間，讓雙方整合可以減少誤判，增加信任，增加溝通的真誠性」。

不過郭正亮也提到，「但這要看朱立倫怎麼判斷，韓國瑜要做這個角色，程序上還是要朱立倫授權，那朱立倫會不會覺得說，在侯友宜訪美回來之後，他就挺有把握朱、侯就直接跟柯文哲見面了，就是9月底、10月初」，郭正亮最後也說，「但這種東西不會一次就成的，所以一開始可能是形式上的，看哪些東西大家要努力，所以我覺得不能太晚，把這件事情完成是他最大的功德」。