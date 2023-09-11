前新竹市文化局長錢康明今（11）日爆料，曾被新竹市長高虹安的「好朋友」約出去談市府跨年晚會，民進黨對民眾黨主席柯文哲火力全開，痛批柯袒護愛將，沒有黨紀處理。對此，前立委沈富雄11日就表示，「我覺得高虹安這件事會直接傷害到柯文哲，柯文哲可以處理的冷血一點，他今天對高虹安太寬容了，柯文哲的民調現在正在一路往下走，理智就不會太清明」，引發討論。

沈富雄11日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我覺得高虹安這件事會直接傷害到柯文哲，而且柯文哲的處理方法不好，因為他今天的發言袒護高虹安，我覺得柯文哲可以講得更客觀一點」，沈富雄建議，「就是民眾黨裡頭內部有關黨紀的部分，用黨紀處理就好了，柯文哲可以處理的冷血一點，他今天對高虹安太寬容了」。

至於高虹安的事件是否會衝擊到柯文哲的本命區？沈富雄也說，「柯文哲的民調現在正在一路往下走，理智就不會太清明」，沈富雄最後更指出，「我比較樂見柯文哲的民調，從現在的22％掉到16％，如果掉下去的6％一部分都給侯友宜的話，那就會不得了了，最後三腳督變成38％、35％、16％，就看柯文哲要不要去合了」。

而新竹市政府也在11日晚間回應表示，有關錢康明所載情事，經查核許多部分與事實不符，惟相信錢前局長是出於善意建言，市府察納雅言、虛心領受，再次感謝錢前局長任內之付出及貢獻，並獻上最深祝福。