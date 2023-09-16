前新竹市文化局長錢康明近期指控，新竹市長高虹安男友李忠庭在外喬事、涉嫌干涉市政。高昨（15日）大動作回應，稱「從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待」，再度引發網友不滿。對此，媒體人張禹宣也給出自己的白話文見解，簡單翻譯就是「你們不准跟我男友講話」。

張禹宣昨（15）日在臉書發文指出，高虹安整部影片跟文字沒頭沒尾，且她大可以直接約束自己的男友，不要再跟局處首長互動，為什麼是反過頭來要求局處首長不準接觸李忠庭，「難道是不想管、還是沒能力管自己男友？」

除此之外，張禹宣更進一步分析，當前群眾的焦點並非是「零接觸」，是避免涉及公領域的交流，另高虹安還漏掉了一個最關鍵的人，就是市長自己，私領域沒有任何人會干涉，「但高虹安若是與李忠庭觸及到任何公領域的事情，要向誰報備？誰來把關？還是自由心證。」對於高虹安的道歉聲明，張禹宣認為，通篇都是在替李忠庭開脫，從停車位到與局處首長的交流，再三的澄清，護航呵護的無微不至，根本是洗地聲明。

對於張禹宣的白話文解釋，網友紛紛留言表示認可，稱「高虹安的聲明的確是非常奇怪的邏輯」、「對啊，有相同的疑問，為什麼不是約束李先生？」、「他們禁止主動接觸你男友，難道你男友主動接觸他們就沒關係？『都是他們的錯，我男友好乖的』是唄」、「這危機處理簡直是誇張到沒有下限」。