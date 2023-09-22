進口蛋爭議延燒，農業部近日遭踢爆「指示廠商洗產地」，6月給的雞蛋調度專案標註樣張，原產地竟是寫台灣，一直到7月才通知改成「巴西」。媒體張禹宣也指出，農業部是跟衛福部食藥署有樣學樣，超2000公噸的美豬肉品、內臟進口後，市面卻完全沒看到，真相就是「食藥署大開後門讓美豬合法洗產地」，美國進口活體豬在台灣宰殺就變台灣豬，國外豬肉製成的食品只要是在台灣製造，也可以標誌成台灣，額外註明是美國豬就好。

張禹宣21日在臉書發文指出，農業部拿著樣張，叫廠商偽造文書把巴西蛋變台灣蛋，但這招可不是農業部自己發明，而是師從現在道貌岸然當個監督者，開罰洗選蛋商的食藥署學來的。

張禹宣說，今年6月，消基會質疑美豬進口了1417公噸的肉品與1559公噸的內臟，市面上卻完全沒看到美豬製品，恐怕都被「洗產地」變成台灣豬肉。食藥署當時還辯稱是「數量太少」，但真相是食藥署大開後門，讓美豬合法洗產地。

張禹宣也直接翻出109年12月31日食藥署所修訂的《食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定問答集》第六點規定：1.豬肉及豬可食部位原料來源之原產地，以豬隻屠宰國為認定標準。2.如豬隻在 A 國飼養後，在 B 國進行宰殺，最後外銷至我國，其豬肉原產地 B 國;如果豬隻於 A 或 B 飼養，在我國進行宰殺，其豬肉原產地為台灣；同時第四點載明：「食品原產地標示」係規範應標示產製之最終食品其原產（國）；「食品原料原產地標示」係規範應標示食品中所含特定原料其來源之原產地（國）。

張禹宣也用白話文解釋，「美國進口的活體豬只要在台灣宰殺，就會搖身一變成為台灣豬」，就算用國外的豬肉，只要最終的「食品」在台灣製造，就可以標誌成台灣，只需額外再備註是美國豬肉就好。

張禹宣指出，根據海關進出口統計，台灣今年到九月已經進口了10,311噸的美國豬肉，3,352噸的內臟。至於活體豬（不計算種豬）的部分，則是60萬美元的份額。但市面上曾幾何時看到美國豬？除了活體豬在台灣宰殺後都搖身一變成為台灣豬之外，最可怕的是規章的洗產地條款。曾在2021年被踢爆的新聞當中，就曾揭露國軍所食用的豬肉外包裝寫台灣製，卻在內包裝默默地用額外的貼紙寫上美國豬。

張禹宣也點出細思極恐的問題，大量的「台製美豬」廠商是用貼紙標示並非直接印刷上去，只要動動手指撕下就能搖身一變成為道地的台灣肉品。在食藥署大開後門的狀況下，又有多少不肖商人，會選擇性的標幟，藏在陰暗的角落，甚至乾脆不貼上？畢竟，就連食藥署自己也根本不希望讓人民，察覺到萊豬進口的事實。而這樣的先驅與始作俑者，又有何資格道貌岸然的把責任都甩到洗選蛋商之外，如果說最壞的是農業部，那也是因為也食藥署這個壞榜樣、壞老師。