新竹市政府近期爆出都更案加速爭議，名嘴質疑市長高虹安上任後，火速通過寡婦樓都更案、昇益合建都更案、水源自辦農村社區土地重劃，涉及圖利建商、對價關係，新竹市政府也一一澄清。曾任民進黨發言人的律師黃帝穎則翻出新北市前副市長許志堅的最高法院判決，指許獲得不正利益幫助建商加速通過都更案，遭重判十年的前例，驚呼「高虹安慘了」。

黃帝穎今在臉書發文指出，「高虹安慘了，加速都更案涉犯不違背職務收賄罪處七年以上徒刑，加速都更又收受不正利益，最高法院曾重判十年」。黃指稱，高虹安坐享豪車豪宅「不正利益」，關係建商竟獲得市府以不合理高效率「加速通過」都更案，涉犯「不違背職務收受賄絡罪」，依法處七年以上徒刑。

黃帝穎也舉例說，最高法院對前新北市副市長許志堅案的判決，對於許獲得不正利益及幫助建商「加速通過」都更案，認定構成貪污治罪條例「不違背職務收受賄絡罪」，並對被告上訴主張加速通過都更與獲利不具對價關係等理由（如圖）予以駁回，重判十年徒刑定讞。

黃帝穎指稱，「高虹安坐享豪車豪宅，在法律意義上就是不正利益！這也是貪污案件的源頭！」並引述名嘴李正皓的爆料內容，高虹安與回建築房東林美滿2人還有牽扯到其他都更案，證據即新竹市政府在今年7月27日有關昇益開發股份有限公司「擬訂新竹市東區民主段1008、1013地號等2筆土地都市更新事業計畫案」的高虹安用印公文，強調「不合理的快」。

但對於高虹安搭豪車、住豪宅，新竹市政府先前已回應，高虹安對於男友李忠庭租賃「回建築」房屋過程並不知情也沒干涉，更絕無收受建商贈與不當利益或任何對價關係，如司機以私人車輛載送高虹安公務行程，高虹安皆給付給車資費用給司機，非外界所指接受座車服務餽贈。

而針對外界質疑的加速通過都更案，新竹市政府也說明，「寡婦樓都更案前市府任內即已啟動都更前程序」、「昇益合建都更案並沒有光速通過，與其他合建都更審查程序相同」、「水源自辦農村社區土地重劃是林智堅前市長任內核定重劃計畫書」，請特定名嘴、民代勿拿著公文看圖說故事、勿竹篙湊菜刀。