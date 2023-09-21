遭控圖利地方樁腳，鄭文燦駁斥：圍魏救趙也救不了高虹安。

前立委黃國昌日前指控行政院副院長鄭文燦圖利地方樁腳，助金主收購農地牟取暴利，鄭文燦21日駁斥，黃國昌想要「圍魏救趙」，但是抹黑無法取代事實。黃作為法律人做了非常壞的示範，在沒有任何事實依據底下任意指控；這樣對民主政治沒有幫助，也救不了高虹安。

前立委黃國昌日前指控行政院副院長鄭文燦圖利地方樁腳，鄭文燦21日駁斥，黃國昌想要「圍魏救趙」，但是抹黑無法取代事實，這樣對民主政治沒有幫助，也救不了高虹安。（潘虹恩攝）

黃國昌日前爆料鄭文燦在桃園市長任內，協助地方椿腳大肆收購「特定農業區」土地，接著將其農地納入解編範圍，助土地價格翻漲數倍。鄭文燦21日至台中市東勢區林業保育署視察中橫復健計畫，會後媒體問及「黃國昌指控您圖利地方樁腳，怎麼看新竹市府只花11個月通過都更案，被質疑有違常理。黃國昌對新竹市似乎比較沒有疑慮，會不會覺得雙標？」

鄭文燦表示，黃國昌當然是想要「圍魏救趙」，但是抹黑無法取代事實，黃國昌也無法壟斷所有正義。並駁斥，黃身為法律人，做了非常壞的示範，在沒有任何事實依據底下，任意指控。

鄭文燦說，合法申請、合法審查的案件要經過內政部、農委會層層把關，地方政府也沒有權力去影響，事實上，有些個案會通過、有些個案不會通過，內政部的網站都有紀錄；這樣子的烏賊大戰，對民主政治沒有幫助，這樣也救不了高虹安。