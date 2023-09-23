為了擺脫「好朋友」干政爭議，新竹市長高虹安要求，新竹市政府所有首長不得在未報備的情況下，與Jack(李忠庭)有任何往來。前立委沈富雄昨(22日)表示，高虹安要求官員見Jack，要先申報，光是這一點，忍不住預言高虹安「前途黯淡」。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，高虹安現象讓我們想到，為什麼高虹安一點點從政經驗都沒有，卻能當上不分區立委？4年前，鴻海創辦人郭台銘跟民眾黨主席柯文哲糾纏不清時，最後進行合作，也就是郭台銘把人安插在民眾黨的不分區名單裡。

沈富雄接著指出，好長一段時間，大家把高虹安看成是郭台銘的人馬，但久而久之，她竟也在民眾黨中，擔任民眾黨新竹市黨部主委，而在高虹安當上新竹市長以後，大家更把她看成是柯P的人馬，認為她是郭台銘人馬的，愈來愈少。

沈富雄指出，像高虹安這樣一個完全沒有從政經驗的人，現在捅出一個馬蜂窩， 有一部分已經起訴，有一部分檢調還在偵查。他覺得，高虹安有一個人格待質，就是私生活的公私分得不夠嚴謹；還有女性冒出頭來，坐上很高的位置以後，她的男友就應該約束自己。

沈富雄接著指出，幾天前高虹安稱，新竹市這些從政官員，以後要見Jack，要先申報，他聽了真的受不了，高虹安為什麼不講，她已經交代Jack，「You disappear」，怎麼倒過來叫官員 ，若要見Jack ，要先申報呢？光是這一點，沈忍不住預言，她前途黯淡。