專案進口雞蛋爭議未歇，法務部長蔡清祥今天在立法院受訪表示，法務部5個地檢署共分8個案子正在偵查，他會請高檢署督導並統一做法；高檢署會體察民意，要求地檢署儘快查明事實。

聯合報今天報導，進口蛋引發的「混蛋風暴」擴大，目前台北、新北、桃園、台中、高雄5個地檢署，無論是民眾告發或檢方剪報分案，都依涉犯食安法、偽造文書等罪「五路齊發」分案調查。

立法院第10屆第8會期今天開議，立法院會邀請行政院長陳建仁，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告並備質詢。蔡清祥在會前接受媒體訪問。

談及檢調偵查進口蛋議題，蔡清祥表示，法務部5個地檢署共分8個案子正在偵查，他會請高檢署督導，統一做法及見解。

媒體詢問，由於牽涉到食安，是否會加快腳步。蔡清祥表示，高檢署會體察民意，並要求地檢署儘快查明事實。

媒體追問，檢調5路追查的重點為何。蔡清祥表示，檢察官會秉持專業，是否涉及犯罪會詳細偵查。至於標示不實是否該罰，蔡清祥表示，由檢察官認定，刑責部分會依法處理，但若涉及行政責任，由主管機關負責。

此外，媒體也詢問新竹地檢署是否分他字案調查新竹市長高虹安涉都更案爭議。蔡清祥表示，相關問題新竹地檢署已經分案偵查，檢查官會本於專業判斷，並就事實偵查。（編輯：楊蘭軒）1120922