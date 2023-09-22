新竹市長高虹安近期接連遭爆出住豪宅、搭豪車、男友干政風波，又傳新竹是政府都更案有疑似圖利建商嫌疑，一再引發外界討論，雖高虹安一再澄清絕無圖利情事，但未能完全釋疑；與此同時，民眾黨也因高虹安涉貪遭起訴暫停其黨權。媒體人黃光芹、政治評論員周偉航都認為，高虹安的爭議將會影響到柯文哲的選情，「票投柯文哲就是支持高虹安」、「(柯)當選(高)過關，落選被關」等口號對選情很有殺傷力。

媒體人黃光芹21日在政論節目《新聞面對面》表示，「新政治」是柯文哲打出的口號，白布就不要染黑，高虹安現在是民眾黨最高行政首長，是新政治最重要的指標人物，但現在高虹安的瑕疵已經把新政治的白布染灰。

黃光芹也爆料，高虹安當選後她曾教高從地方、中央的都更委員名單中，調查縣市首長和利益集團背後用的技巧，但高上任之後，竟直接住進跟房東跟建商有關係的豪宅，還有其關係企業都在都計跟環評理面，「這是在搞新政治，還是搞舊政治搞得更深入？」

黃光芹也批評民眾黨的民代、發言人在媒體上為高虹安硬拗辯護，高虹安的事情是民眾黨要管的嗎？是民眾黨要負擔嗎？還好後來民眾黨有拉出那條線，不然柯文哲根本沒辦法選，現在已經喊出「票投賴清德就是支持陳吉仲」，很快就會有「票投柯文哲就是支持高虹安」，那柯文哲怎麼選下去？

政治評論員「人渣文本」周偉航表示，要選舉的人是求生意志最強烈的人，藍營小雞都能感覺到柯文哲應該會跳船，甚至郭台銘都隱隱察覺到要切割高虹安，因為現在問題是「民進黨會把高虹安推去跟誰綁在一起」，國民黨一定離最遠，那就是柯、郭會被影響。

周偉航也直言，高虹安的問題不是票投誰支持誰，而是「當選過關、落選被關」，像是說柯文哲當上總統，高虹安就不會被辦，這才真正有殺傷力。而柯、郭也要拿捏跟高虹安的距離，太早切割會被認為絕情、自私，但馬上新竹就會有郭台銘連署、柯文哲掃街的場面，屆時高虹安會不會出現，就會是殘酷的現實。

前民眾黨中央委員張益贍也指出，民眾黨的政黨紀律出了大問題，標準就是柯文哲的內心喜好，廉政規則也是照著柯文哲的選情、白營在新竹權力布局隨時在變動。