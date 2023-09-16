根據《中時新聞網》最新民調，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲若能組成「侯柯配」，將可獲得38.4％支持，勝過民進黨「賴蕭配」的29.6％，差距8.8％。對此，前立委沈富雄15日就表示，「中時的這個民調有兩點非常重要的啟示，藍白合這組裡頭，從年輕的吃到年輕老的，這個是非常奇怪、難得的現象」，沈富雄更說，「若跟柯文哲合，藍軍竟然歸隊了，這點我錯了，我覺得藍軍內部的搗蛋份子不歸隊的原因沒有我想的那麼齷齪，卑鄙的是我」，引發討論。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，「中時的這個民調有兩點非常重要的啟示，支持柯文哲的年輕票，跟著柯文哲去藍白合；年紀大的支持侯友宜，也跟著侯友宜去藍白合，所以藍白合這組裡頭，從年輕的吃到年輕老的，這個是非常奇怪、難得的現象」，沈富雄也提到，「大家都在那邊1+1是小於2，但這個1+1幾乎接近2，所以這個互補的可能性非常高，但反過來看，因為互補這麼高，所以大家非常忠貞，非常忠於自己要的人，所以如果沒有合的話，那最後棄保幾乎不可能」。

沈富雄更接著指出，「第二點就是，藍軍就給他講合，若跟柯文哲合，藍軍竟然歸隊了」，沈富雄也承認，「這點我錯了，我本來是先呼籲藍軍先歸隊，歸隊的好，可以單獨打，但不是這樣，我覺得藍軍內部的搗蛋份子，他們不歸隊的原因，是因為沒有指望，但現在合起來好像會贏，竟然歸隊了，所以他們不歸隊的原因沒有我想的那麼齷齪，卑鄙的是我」。