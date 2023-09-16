新竹市2023竹塹特產節於9月16日、17日登場，然而新竹市米粉商業同業公會卻發出公告，因未能與市府工策會達成共識，不參與該活動。此外，還有PTT鄉民發現，竹塹特產節的漫步地圖第一攤竟是和不動產有關，也讓其他網友想到新竹市長高虹安近日被指控住豪宅，紛紛直呼「笑死」、「虹安不想演了」。

一名網友今（16）日在PTT《政黑版》發文質疑，「今天9/16新竹的竹塹特產節要登場了！第一攤就是新竹市近日主打的特產：不動產！有鄉民要去朝聖的嗎？不動產會賣什麼呢？」同時他還將竹塹特產節的漫步地圖也貼上來。

竹塹特產節漫步地圖。（圖取自新竹市政府城市行銷處臉書）

結果此一話題瞬間引爆鄉民熱議，紛紛留言表示「請正名：竹塹房產節」、「參加的民眾可以一邊炒地皮一邊享受當地美食，想到就覺得興奮」、「來新竹吧就是要住預售屋吃米粉配貢丸湯」、「新竹特產不是矽嗎」、「這真的有天兵」、「米粉只有2攤喔？」、「不動產是新竹特產啊」、「新竹有三寶，米粉、貢丸、不動產」、「米粉跟房地產都可以用炒的，完全不違和」、「現場有一批豪宅可以分租套房？」。

PTT鄉民對於竹塹特產節的攤位規劃展開激烈討論。（圖翻攝自PTT）

不過也有人為新竹市政府澄清，稱「名產擺放處明明是在竹塹特產饗宴區，那些編列號碼的很明顯是攤商，看看其他賣的東西就知道」。

另針對竹市米粉公會退出竹塹特產節一事，市府工策會也透過聲明回應，今年的竹塹特產節活動編列了85萬餘元的經費，然而米粉公會卻表示，應得該次活動預算約45萬餘元，同時指定將地點選於米粉寮。工策會強調，這筆預算是為提振新竹市「各地方特色產業」，並非只為米粉、貢丸等特定產業，應雨露均霑。