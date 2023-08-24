國民黨總統參選人侯友宜目前規劃將在9月14日出發，展開8天訪美行程，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市，將會晤國會參、眾議員、拜會AIT理事主席羅森柏格，也應邀在智庫演講、參加僑胞活動。旅美學者、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中指出，侯友宜此行會被直球對決問到兩岸、兵役、能源等問題，要凸顯出國民黨團隊的立場和論述，表現得宜就能加分；他也指出此行的觀察指標，與智庫見面後美國學者對侯的評價，以及訪團與代表民意的國會議員之間的交流。

翁履中24日接受網路節目《少康上線啦》專訪，他指出侯友宜訪美是「必須要去」，因為其他候選人都已訪問過美國，且美方對侯友宜有高度的期待和好奇。侯友宜過去在國際舞台上沒有大的新聞，對美國華府來說，會很好奇「他到底代表的是什麼意思？」尤其侯友宜是代表國民黨，但卻是比較台籍的政治領袖，美國會很好奇這些元素交錯會什麼樣。

翁履中說，國民黨在美國印象中，可能比較代表「和平」，可能還認為是「親近未來的和平統一」，但侯友宜好像又與國民黨的傳統路線不太一樣，所以這也是今年初開始就有很多聲音，想知道侯友宜代表的是什麼路線；就目前華府跟台北之間的連結，包括AIT蒐集的資訊，看起來美方認為侯友宜是代表「穩定」的路線。

翁履中也預言，侯友宜此次訪美，一定會被問到很多直球對決的問題，尤其是關於兩岸關係、兵役問題、能源問題，這會是侯此行會被特別針對的部分，但若能回答得宜，也會有加分、正向的效果。

主持人趙少康說，侯友宜此行不要期望太高，因為美國會公平對待台灣的總統參選人，怎麼對待其他人，就會怎麼對待侯友宜。翁履中也表示認同，並補充說，侯友宜代表的是整個國民黨團隊，在國防、外交這些政策議題上，侯代表的立場、論述要凸顯出來，表現要強一些。

翁履中也點出幾個觀察指標，侯友宜訪問美國會與智庫、學者見面，會後學者一定會發表言論或文章，到時候可以再來判斷他們怎麼看待侯友宜。且對他們來說侯友宜是新的政治人物，文章會更多一些，會有更多觀察，所以侯友宜此行與智庫的交流非常重要，智庫會直接連通到政策決策圈。另外，與國會議員見面也很重要，因為國會議員代表的是現在美國的民意，國會的拜會也會是侯友宜此行的重點。

翁履中說，在華盛頓真的能感受到，華府對於國民黨的總統參選人到底代表的是什麼樣的形象、路線有高度好奇。