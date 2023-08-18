民進黨立委賴品妤近日因核能問題槓上國民黨總統參選人侯友宜，反遭名嘴踢爆其父賴勁麟是雲豹等19家能源公司的董事長，引發外界質疑是否有弊。對此，雲豹能源創辦人、現任發言人張建偉今（18）日親上火線，在節目中回應賴氏父女跟雲豹能源之間的關係。

雲豹執行長張建偉。（中央社）

張建偉在稍早的《POP撞新聞》提到，雲豹是從2016年開始做起，而當時賴勁麟是第二大法人代表，自己那時候雖然一邊要當先鋒、一邊又在當董事長。他強調，公司那時候主要經營的地方是雲林、嘉義、台南、彰化，很想要找到跟地方打開溝通橋樑的管道，賴勁麟剛好是雲林人，又是耳熟能詳的地方仕紳。

張建偉說，自己不能接受又要打前鋒，還要做溝通的職務，因此2017年董事會決定換上賴勁麟，自己就從董事長變更成為執行長。至於賴勁麟身兼19家公司董座，張也解釋，雲豹能源是母公司，但在發展不同的區域、類型、產業別都是用子公司的方式，才能用很多種不同的機制跟別人合作。不過他也強調，賴勁麟在雲豹控股100%的子公司是沒有薪水可以領的。

對於賴品妤這次在政、商兩界掀起軒然大波，張建偉也表示，「不管藍綠都有人支持綠能，不管藍綠都有人支持核能，這種東西真的沒有對錯，不能以偏概全，不能因為支持哪一邊就說不對」。至於賴品妤對侯友宜核能政策開轟，他也回應「何必呢」，並強調雲豹跟賴品妤團隊是2個團體，完全無從了解對方要說什麼。

不過對張建偉的解釋，收看節目的網友多不買單，紛紛留言「賺到懷疑人生嗎」、「如果這種事發生在國民黨，早就被轟到下台」、「雲豹笑容滿面，反觀台電」、「​講的避重就輕的，浪費時間聽這一小節目」、「​還是沒回答為何政治獻金都是綠營人士為主」、「問A答B，轉移焦點」。不過也有人稱讚，「創辦人聰明」、「​一切合法，不用去查」。