賴品妤受訪時自摔引發各界討論。（中時新聞網YouTube）

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭中天記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控中天記者推她。許多網友發現，賴品妤自摔時，一旁的2位攝影大哥第一動作都是保護腳架，而非幫忙扶住賴品妤，貼文曝光後引發熱議，許多人認為攝影大哥除了保護吃飯工具外，也是怕若出手攙扶可能因此惹禍上身。

原PO在PTT以「先扶腳架正常？」為題發文表示，人跟腳架相撞，要先扶人還是先扶腳架？他看2位攝影大哥身手敏捷，撞到當下都直接一把撈起腳架，忍不住發問，「這樣是正常反應嗎？人的安全比較重要吧？有沒有八卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「腳架＋相機比較貴」、「正常啊，靠工具吃飯的就會懂」、「這個撞下去，壞了都是錢耶」、「腳架那麼貴」、「腳架比較有價值」、「這種腳架超貴欸」、「扶腳架正常，倒下去把裝潢幹破賠更多」、「攝影機一台很貴」、「腳架是攝影師的命根子，光碰到都跟你拚命」。

2位攝影大哥看到賴品妤摔倒時，第一動作都是保護腳架。（翻攝自中時新聞網YouTube）

另外也有不少人認為，如果當時扶了賴品妤，可能會因此公親變事主被提告，「腳架不會告人！扶她會被告性騷擾！」、「腳架不會告人+1」、「你覺得腳架會告人嗎？」、「你扶她，就知道是你推的，不然你幹嘛扶？」、「有沒有想過扶到人就真的慘了」、「萬一碰了，被告性騷擾怎麼辦」。

針對本次摔倒，賴品妤24日晚間在臉書上表示，「在今天上午毫無關係的記者會上，非常遺憾，在我逐一回答問題後，一位中天記者還是持續跳針提問重複的問題，甚至一路尾隨、不停騷擾我、靠近我甚至肢體碰觸。我無路可走，也因此摔倒，他已經是「慣犯」，不斷利用這樣的行為，造成非常混亂的場面，企圖製造現場失控的新聞畫面，若不是這位中天記者，今天也不會發生這樣的事」。

中天記者林宸佑24日則回應，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」因為同業在現場就直接討論，到底她為什麼會跌倒？那當然，大家討論就是那一堆腳架，可能真的是因為絆到腳架而跌倒。林宸佑指出，如果照那個畫面來看，「我確實是跟她就還有一段的距離，我到底是要怎麼樣去推她？」「而且我再重申，我手在她前面，我要怎麼樣推？」所以是，「我覺得那個碰撞的場合之後，然後她跌倒，我扶她，她還說我推她」。