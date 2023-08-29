鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選2024，許多評論認為，這會讓民進黨總統參選人賴清德獲利，綠委林俊憲更爆料，已聽到綠營人士準備幫郭連署，後民進黨澄清不認同此舉。對此，國民黨台北市立委參選人、市議員游淑慧指出，她親自聽到綠營人士在協助郭台銘進行連署，綠營基層還開玩笑稱，這是筆好生意。

林俊憲昨在臉書發文表示，聽說很多民進黨支持者要幫郭台銘連署，一圓他選總統的夢，「可千萬別讓他們失望」，但不久之後隨即改口，以「保護個資」為由呼籲支持者別介入。據了解，林俊憲會改口的原因，是黨內認為他的發言不妥，因此私下「提醒」黨公職注意。

游淑慧今在中天政論節目《大新聞大爆卦》爆料，很多在幫郭台銘忙的人都是民進黨籍，她親耳聽到有民進黨人士打電話要求地方人士，協助處理郭連署事宜，並稱「有補助」。

游淑慧提到，有民進黨基層開玩笑稱，幫郭連署是筆好生意，因為鈔票、選票都有，既可以拿到補助，又可看到郭瓜分在野陣營選票。游淑慧也建議，郭台銘最好先了解在幫他連署的人的政治色彩，別賠了夫人又折兵，說要下架民進黨，結果卻送子彈給民進黨。