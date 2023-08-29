「Women in Sports女性在體壇」國際攝影大賽攝影展即日起在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。（馮惠宜攝）

為提升女性在體壇中優良表現與貢獻，台灣運動好事協會日前首創「Women in Sports女性在體壇」國際攝影大賽，吸引52國、逾1500幅作品參與，其中26幅精選作品即日起在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。

台灣運動好事協會、立法院女子運動外交促進會以及議蘆會館今（29日）舉辦溫馨的開幕茶會，包括立委林靜儀和市議員李天生、張芬郁、林德宇、台灣運動好事協會執行長劉柏君以及台灣花園城市發展協會秘書長吳東明、弘光科技大學公關組長謝鳳秋等人都受邀出席。

劉柏君說，運動是國際外交，此次藉由攝影展，彰顯女性運動和平權，這樣的攝影比賽是全球首創，吸引52個國家的1500多幅作品一起參展，除了彰顯女性運動和平權，希望家長帶著小孩來看，可以透過女性運動的力與美，讓小孩有國際視野，相信他們未來也可以做得到。

林靜儀表示，希望藉此展出讓大家看見體壇中的各種女性，也讓世界看見台灣、台灣看見國際，達到性別平權目標。此次挑選的作品展現女性在場上的多元性，也十分鼓舞人心，未來已規劃到美國雙橡園展出，讓國際看到精采作品。

「Women in Sports女性在體壇」國際攝影大賽得獎作品攝影展即日起在議蘆會館展出，期待讓更多中部的朋友來議蘆會館觀光同時，一起來欣賞。