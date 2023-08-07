台中市霧峰區六股路拓寬與振興街118巷打通工程7日舉辦通車典禮，副市長黃國榮（右五）、建設局長陳大田（右四）與前立委顏寬恒（左四）、多位議員共同剪綵。 （潘虹恩攝）

台中市霧峰區六股路自5公尺拓寬至10公尺，並新設側溝等設施，讓地方交通更加安全順暢。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區六股路是中正路（台3線）通往中投公路（台63線）的要道之一，過去車道狹小車輛多易造成壅塞，地方爭取近50年終於成功拓寬通車。（潘虹恩攝）

為改善霧峰區的交通瓶頸，台中市政府斥資合計1.5億經費將六股路自5公尺擴寬治至10公尺並打通鄰近振興街118巷直通中正路，不僅有效紓解交通，也助民眾通勤不用再繞道而行；六股路與振興街118巷工程7日舉辦通車典禮，地方民眾欣喜直呼「等了半輩子終於通車」。

台中市霧峰區六股路是中正路（台3線）通往中投公路（台63線）的要道之一，通行車輛多，不過道路僅5公尺寬左右，不僅來往會車不易、尖峰時段易壅塞，車禍也頻頻發生；鄰近振興街118巷則因涉及私人土地與地上建物，無法直通中正路，民眾通行皆要繞道中正路1105巷及草湖路相當不便。

兩者都是長達近50年無解的交通問題，經地方持續爭取，近日終於完工。建設局長陳大田說明，「霧峰區六股路拓寬工程」總經費3885萬元，打造長約110公尺、寬約10公尺的道路並新設側溝等設施，讓地方交通更加安全順暢；「霧峰區振興街118巷打通工程」則編列1億1320萬元，與7 位地主溝通協調獲全數同意市府以協議價購取得土地，順利打通振興街118巷。

副市長黃國榮表示，霧峰是人文薈萃、文化底蘊深厚的地方，擁有國定古蹟霧峰林家、亞大安藤忠雄美術館等豐富觀光資源，若交通便利觀光客就不敢來，如今一一完成，不僅讓地方民眾生活更便利也帶動地方觀光發展。

典禮包括前立委顏寬恒與台中市議員林碧秀、林德宇、李天生等人皆到場剪綵。林碧秀說，六股路拓寬帶動地方繁榮，不僅六股里，附近鄰里、外來車輛、亞洲大學學生都能受惠；顏寬恒說，過去這裡建物與路權皆未徵收，往來車輛互相擦撞相當危險，幾經奔走終於爭取將它完成，讓車輛進出方便又安全。

地方民眾表示，六股路車道狹小但車流量多，不僅壅塞難行，出入口處也常常發生車禍。這條路從他們從小時候就說要拓寬，等了40多年都沒有下文，如今終於通車，非常高興。

霧峰六股路拓寬半輩子通車