台3線苗栗縣獅潭鄉南下115．8公里處，7日發生一部大型重機過彎不慎轉倒自摔撞及路旁駁坎。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台3線苗栗獅潭段115.8公里處，7日上午8點左右發生1部大型重型機車事故，23歲的龍姓騎士疑似過彎不慎轉倒自摔，撞擊路旁水泥駁坎，龍某當現場失去生命跡象，經消防局獅潭分隊趕往，送苗栗市大千醫院搶救，仍因傷重宣告不治，經抽血檢測酒測值為0，詳細肇事原因已由轄區大湖警分局調閱行車紀錄器及路口監視器釐清中。

台3線因沿線風景優美，已成為大型重型車隊最喜歡車遊的去處，加上從三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉等路段，有許多彎道，吸引許多大型重機騎士來這裡練習過彎技巧，但因是一般道路，不像賽事車道的彎道有特殊設計高低差，來抵消離心力，因此，經常生騎士過彎速度過快失控轉倒事故。

發生意外的龍姓男子係桃園人，目前未婚，從事倉儲業，7日上午跟幾位車友從桃園出發，沿台3線一路往南行駛，在駛經台3線獅潭115.8公里處的一處大彎道時，疑因速度過快轉倒摔車，連人帶車撞擊至駁坎，當場重傷失去意識。

同行車友見狀立即停車報案求救，消防局獅潭交通分隊人車據報趕往現場，發現重機駕駛及車輛倒臥在路旁水溝，救護人員當場查看龍某身體狀況，評估龍某業已OHCA無生命跡象，但還是緊急送往苗栗市大千醫院救治，仍是傷重不治。

轄區大湖警分局初步調查，龍某駛到115.8公里處，過彎時疑似操作不當及未減速，自撞駁坎後跌入水溝身受重傷，酒測值經抽血檢驗為0，相關肇事原因正由警方調閱行車紀錄器及附近監視器釐清中。

大湖警分局呼籲，台3線獅潭路段彎道路段多，易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經彎道處應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，警方分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締，提醒用路人小心駕駛，防制交通事故發生。