重機行經三重橋周遭碰撞汽車 騎士命危送醫搶救 10:262023/08/10 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市金山區今（10）日早上發生一起嚴重車禍，年約50歲的重機騎士行經三重橋附近時，與一輛汽車發生碰撞，騎士當場失去生命徵象。（黃敬文翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區今（10）日早上發生一起嚴重車禍，年約50歲的重機騎士行經三重橋附近時，與一輛汽車發生碰撞，騎士當場失去生命徵象，已緊急送往台大醫院金山分院搶救，後續相關肇事責任及責任歸屬由警方釐清中。 台3線重機過彎壓車「猛撞駁坎」 騎士摔入水溝不治 酒駕累犯開百萬休旅車划手機釀禍 無辜騎士停等紅燈遭撞翻 惡駕駛拒檢加速駕車衝撞逃 無辜女慘遭撞左腿骨折 #新北市 #金山 #車禍 #生命徵象 #送醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 孕婦過馬路險遭撞飛！警用「這理由」不開罰 立委斥：官逼民反 11:052023/08/09 社會 高雄酒駕男猛撞等紅燈機車 情侶檔騎士1死1重傷 09:082023/08/09 社會 轎車突衝待轉區「像掃球瓶」 騎士捲車底重傷 逾10車遭殃 21:542023/08/09 社會 遊墾丁遭雷擊！後壁湖潮間帶傳意外 女遊客緊急送醫 17:402023/08/09 社會 三貂嶺生態友善隧道 獲3國際大獎 19:122023/08/09 生活 車手私吞贓款 自編自導遭搶還報案 遭警「劇透」下場慘 18:292023/08/09 社會 侯友宜喊核電廠安全延役 賴品妤怒嗆：一本正經講幹話 13:002023/08/09 政治 失聯2天兒憂心急報案 警助開門 驚見獨居婦無意識送醫救命 16:332023/08/09 社會 連日豪雨沖刷 屏東市區重要橋梁驚見長長裂縫 17:182023/08/09 生活 議員要求儘速開放明霸克露橋人車通行 三工處：加緊趕工 16:172023/08/09 生活 侯友宜主張重啟核四 綠議員批背棄對新北市民承諾 15:462023/08/09 政治 卡努風災挾超大豪雨重創奧萬大 空勘估10月中開園 11:582023/08/09 生活 新北女孩培力計畫 消防女教官分享經驗 19:582023/08/09 生活 回應侯能源政策 全國廢核平台：回頭擁抱核電必付代價 16:252023/08/09 政治 產官學攜手 新北開辦「建築師青少年營隊」及「AI科技教學研習」 13:472023/08/09 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。