新北市金山區今（10）日早上發生一起嚴重車禍，年約50歲的重機騎士行經三重橋附近時，與一輛汽車發生碰撞，騎士當場失去生命徵象，已緊急送往台大醫院金山分院搶救，後續相關肇事責任及責任歸屬由警方釐清中。

台3線重機過彎壓車「猛撞駁坎」 騎士摔入水溝不治
酒駕累犯開百萬休旅車划手機釀禍 無辜騎士停等紅燈遭撞翻
惡駕駛拒檢加速駕車衝撞逃　無辜女慘遭撞左腿骨折
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