民進黨今批新北國際交流成績墊底，對此，新北市政府回應該說法與事實不符，認為外交事務應是全國同心、不分地方與中央政府都需合作努力的要務，認為我國外交處境艱難不易，民進黨不應以黨派之分，破壞中華民國共同的外交成就。

新北市秘書處表示，市長侯友宜6月底與歐盟駐台使節會面後，歐洲經貿辦事處處長高哲夫主動在推特發文提及該次拜會，並與侯友宜談到台歐合作，7月份並安排歐洲議會外交委員會至新北市政府拜會侯友宜，訪團共有7位跨黨派議員，來自德國、法國、克羅埃西亞、義大利、波蘭、瑞典等6國，高處長也親自陪同訪團至新北市政府拜會侯友宜。

至於侯友宜4月出訪新加坡，新北市秘書處指出，對方接待層級都非常高，包括新加坡副總理兼人民行動黨副秘書長、財政部長黃循財、國家發展部部長李智陞、國會議員兼東北區市長朱倍慶、市區重建局局長林榮輝，以及經濟發展局副總裁彭鈱荃及代理副總裁劉晉榮。即使議會期間仍撥冗接見新北市訪團，顯示新北市這幾年來跟新加坡雙方交流成功踏實。

侯友宜日本行程則是私人自費訪問，訪問期間見到前首相麻生太郎，還與36位跨黨派國會議員交流，更接受NHK、朝日新聞專訪，並獲當地主流媒體大幅報導，提高新北市國際能見度，外交成果豐碩。

秘書處處長饒慶鈺強調，以總數來說，新北市的姊妹市及友好城市共51個，僅次台北市，排名第二，並非六都吊車尾，市府在城市外交的推動更重視實質交流，絕非僅著重在姊妹市的數量，將持續積極參與國際組織及國際活動，以達到拓展城市外交、行銷新北之目的。

饒慶鈺指出，各局處已參與高達29個國際組織，2019年至今年7月市府主辦及參與線上及實體國際論壇活動逾200場，累計已與300個以上之國際城市進行交流，觸及之人數更超過1萬3000人。